Ravenna: fondo da 100 milioni per lavoratori delle imprese in crisi

La Confcommercio di Ravenna informa del patto siglato con i sindacati che prevede interventi economici per i dipendenti delle aziende iscritte all'Ente bilaterale del commercio.

"Un fondo di 100 mila euro per l'anno 2017 destinato ai lavoratori delle imprese commerciali della provincia di Ravenna che, a causa della crisi, debbono adottare provvedimenti di licenziamento, sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, oltre alla definizione di ulteriori casistiche previste per quanto riguarda il Welfare e la conferma del Fondo Innovazione Tecnologica: è il frutto dell'accordo siglato nei giorni scorsi tra Confcommercio provincia di Ravenna e sindacati, che prevede interventi economici per i dipendenti delle aziende iscritte all'Ente bilaterale del commercio. - riportano in una nota dall'associazione delle imprese - L'ente bilaterale è un organismo associativo a base paritetica, dove rappresentanti delle imprese e dei lavoratori concorrono alla realizzazione degli obiettivi statutari che consistono prioritariamente nel sostegno a iniziative nel campo della formazione professionale e sostegno al reddito dei lavoratori appunto."



"L'obiettivo del patto è il potenziamento degli interventi in ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro e sospensione dell'attività lavorativa per crisi congiunturali, per la salvaguardia dell'occupazione evitando licenziamenti indiscriminati, ed il prevedere supporti a lavoratori e lavoratrici in caso di aspettativa per malattia e gravi motivi familiari, per l'acquisto dei libri di testo per i figli, iscrizioni a centri estivi ed asili nido, partecipazione a corsi di formazione, assistenza a familiari non autosufficienti, contributo per spese sanitarie figli disabili. E' stato inoltre previsto un contributo alle imprese in caso di stabilizzazione di rapporto a tempo determinato, durato almeno 6 mesi, in rapporto a tempo indeterminato. Sono state altresì confermate le prestazioni a favore delle Imprese per installazione ed adeguamento di sistemi di videosorveglianza e per Innovazione tecnologica e miglioramento sicurezza sul lavoro. E' condizione di accesso per le imprese, l'applicazione ai rapporti di lavoro del ccnl del Terziario siglato da Confcommercio ed essere in regola coi versamenti contributivi all'Ebt" prosegue l'ente di categoria.



«Tradizionalmente i settori del commercio e dei servizi della provincia di Ravenna sono poco supportati da politiche di sostegno e di incentivo di cui beneficiano invece, storicamente, altri settori. L'accordo sottoscritto - sottolinea il presidente di Ebt Luca Massaccesi - colma un vuoto di copertura legislativa con riguardo agli ammortizzatori sociali per le imprese fino a 5 dipendenti e da' una boccata d'ossigeno a questi settori, commercio e servizi, che costituiscono asse portante dell'economia locale e nazionale. Il recente accordo per l'implementazione degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori testimonia poi, oggi più che mai, l'importanza del ruolo dell'Ente Bilaterale territoriale per il commercio ed i servizi, che si caratterizza sempre di più come strumento fondamentale a sostegno delle aziende e dei collaboratori delle stesse».