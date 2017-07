Imprese: più 36mila nel secondo trimestre ma crescita rallenta

Unimpresa diffonde i dati sulle imprese italiane riferiti al secondo trimestre 2017.

"Aumenta il numero delle imprese italiane, ma la crescita rallenta il passo. - informa in una nota Unioncamere pubblicando i dati del secondo trimestre 2017 - Iscrizioni, cessazioni e tasso di incremento del tessuto imprenditoriale sono, infatti, in frenata nel secondo trimestre del 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016."

"Tra aprile e giugno le nuove imprese sono state 92.500 (contro le 98.500 di un anno fa) - evidenzia l'Unione delle Camere di commercio -, le cessazioni 56.700 (contro 60.400) e il saldo si è attestato a 35.800 imprese in più rispetto a marzo (nel 2016 erano 38.100)."



L'associazione puntualizza quindi: "A livello territoriale, tutte le regioni fanno segnare un saldo positivo di imprese, ma nessuna area migliora l'andamento rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Tra i settori, quelli più dinamici tra aprile e giugno sono stati: servizi alle imprese (+8.153 unità nel trimestre), commercio (+6.872) e turismo (+5.659). Nota positiva, infine, per le imprese artigiane che continuano a migliorare - pur se lievemente - il proprio saldo trimestrale per il quarto anno consecutivo (+3.166 nel 2017)."



«L'avanzata del tessuto imprenditoriale è un segnale incoraggiante, ma occorre accelerarne il cammino. La digitalizzazione è la via maestra da percorrere perché è uno straordinario moltiplicatore di esportazioni e di innovazione. - commenta il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello - Per questo le Camere di commercio stanno lavorando alla diffusione della cultura e dell'utilizzo delle tecnologie digitali anche attraverso la costituzione di 77 Punti Impresa Digitale (PID) all'interno del Piano nazionale Industria 4.0».