Imprese: più 0,7% nel 2016 ma avanzano solo giardinieri, parrucchieri e tatuatori

"Saldo positivo di 41mila unità (+0,7%) per le imprese italiane nel 2016. Ad avanzare sono bed and breakfast, giardinieri, parrucchieri e tatuatori mentre calano aziende edili e manifatturiere; determinanti sono le attività degli under 35 cresciute del 10,2% rispetto al 2015" riferisce in una nota Confcommercio.



"E' la fotografia della natimortalità delle imprese, realizzata da Unioncamere e Infocamere diffusa in occasione dell'Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio a Padova. L'anno si è chiuso in attivo per il tessuto produttivo nazionale dove, il più basso livello di iscrizione dell'ultimo decennio (363.488 in 12 mesi), è stato compensato dal rallentamento di chiusure (322.134 rispetto alle 326.524 del 2015)" fa sapere in ultimo l'associazione delle imprese.