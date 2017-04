Imprese: la metà muore entro 5 anni, soprattutto start up. Troppe tasse

La Cgia di Mestre rivela che in 10 anni, dall'inizio della crisi, il tasso generale di mortalità delle imprese è salito dal 45,4% all'attuale 55,2%. Nel 2016, quindi, più di una impresa su due muore entro i primi 5 anni di attività.

"Più di una impresa su due chiude i battenti entro i primi 5 anni di vita. Un dato molto preoccupante che evidenzia la grave difficoltà che stanno vivendo le imprese, soprattutto le start up" rivela in una nota la Cgia di Mestre.



"Troppe tasse, una burocrazia che non allenta la morsa e la cronica mancanza di liquidità sono i principali ostacoli che hanno costretto molti neo imprenditori a gettare la spugna anzitempo. - spiega Paolo Zabeo coordinatore dell'Ufficio studi - E' vero che molte persone, soprattutto giovani, tentano la via dell'autoimpresa senza avere alcuna esperienza e/o il know how necessario, tuttavia questa percentuale di chiusura così elevata è molto preoccupante, anche perché continua ad aumentare di anno in anno".



In 10 anni, infatti, cioè dall'inizio della crisi, il tasso generale di mortalità delle imprese è salito dal 45,4% all'attuale 55,2%. Per quanto concerne i settori, invece la quota più elevata si riscontra nelle costruzioni (62,7 per cento) , nel commercio (54,7 per cento) e nei servizi (52,9 per cento). Più contenuto degli altri, invece, è il dato dell'industria (48,3 per cento).



A questo dato già drammatico si aggiunge quello sulle imprese artigiane presenti nel 2016 nel nostro Paese, che sono scese di 18.401 unità, attestandosi a quota 1.331.396. Una "caduta" che ormai si verifica ininterrottamente dal 2009. In questi ultimi 7 anni, infatti, lo stock di imprese artigiane è diminuito di ben 134.553 unità.



"La crisi economica abbattutasi nel nostro Paese - commenta quindi il segretario della Cgia Renato Mason - ha sicuramente accelerato questo trend così negativo. Rispetto a qualche decennio fa, infatti, chi ha avviato un'attività economica in questi ultimi anni, spesso ha compiuto un salto nel buio. Con il passare del tempo, molti neoimprenditori hanno sperato di poter far breccia nel mercato e di superare lo scotto iniziale senza particolari problemi. Purtroppo, però, molti non hanno retto l'urto e sono stati costretti ad abbassare definitivamente la saracinesca".