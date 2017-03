A Milano nasce MAAD!: il distretto nazionale dell'animazione e dell'audiovisivo

A Milano nasce MAAD!, un distretto nazionale animazione e audiovisivo per la scoperta dei giovani talenti.

"A Milano nasce MAAD!, un distretto nazionale animazione e audiovisivo che punta alla valorizzazione e al consolidamento del comparto partendo da Milano e dalla professionalizzazione dei giovani talenti italiani. L'iniziativa è promossa da Cariplo Factory, Asseprim, Animation Italia con la partnership di Fastweb Digital Academy e Iulm e ha il sostegno di Fondazione Cariplo e Confcommercio Lombardia" si riporta in un comunicato da quest'ultima associazione delle imprese.



Il nucleo del nuovo Distretto - un distretto sia ideale, sia fisico - è proprio Cariplo Factory, al Base di via Bergognone. «Formare e qualificare le giovani professionalità dell'audiovisivo e dell'animazione è dunque uno dei primi impegni assunti da MAAD! per supportare e incentivare lo sviluppo e la crescita del settore e per dare visibilità ai talenti italiani in tutto il mondo, con una prospettiva economica di lungo periodo aperta a nuove opportunità lavorative».



"Il primo anno di MAAD! prevede l'insediamento e l'attivazione del Polo di Alta Formazione presso Cariplo Factory con l'apertura dei tre corsi professionali che si svolgeranno alla Fastweb Digital Academy e che sono curati da Animation Italia: Sceneggiatura per l'animazione - chiarisce inoltre l'ente di categoria -, Management videogame, Digital Storyboarding."



"I corsi, offerti gratuitamente ad allievi selezionati, sono riservati a partecipanti tra i 20 e i 40 anni. Le iscrizioni si aprono il 2 marzo (requisiti di ammissione e form per la candidatura al sito www.fastwebdigital.academy) e, dopo le selezioni, prendono il via a maggio per chiudersi a settembre" si prosegue.



"Collaborano attivamente alla didattica e alla gestione dei Corsi di Alta Formazione attivati presso la Fastweb Digital Academy molti soggetti con grande esperienza nel settore - si espone infine -, dalla produzione alla sceneggiatura, allo sviluppo di personaggi e serie, fino allo sviluppo di videogiochi, di contenuti transmediali, di software per il mondo per l'animazione e lo storyboarding digitale."