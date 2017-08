Migranti: accordo Ong e trafficanti uomini, sequestrata nave Iuventa

Sequestrata la nave Iuventa della tedesca Ong Jugend Rettet, in base all'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per la Procura di Trapani, infatti, ci sarebbe un accordo tra la Ong ed i trafficanti di esseri umani.

Quello di ieri a largo di Lampedusa a quanto pare non era un "semplice controllo", come ha tentato di spiegare l'ufficiale a bordo della Iuventa, nave della tedesca Ong Jugend Rettet che soccorre i migranti nel Mar del Mediterraneo. La Procura di Trapani, infatti, ha chiesto ed ottenuto il sequestro dell'imbarcazione, in base all'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finora ancora a carico di ignoti.

Il sequestro della nave, quindi, "non c'entra nulla col fatto che la Ong non abbia sottoscritto il codice di condotta" chiarisce il procuratore aggiunto di Trapani, Ambrogio Cartosio, spiegando che di fatto c'è un accordo tra l'Ong ed i trafficanti di esseri umani.



"È accertato che, seppure questa imbarcazione in qualche caso intervenga per salvare vite umane, in più casi invece tali azioni non avvengono a fronte della sussistenza di un imminente pericolo di vita. - precisa Cartosio - I migranti vengono scortati dai trafficanti libici e consegnati non lontano dalle coste all'equipaggio che li prendono a bordo della 'Iuventa'. Non si tratta dunque di migranti 'salvati', ma recuperati, potremmo dire consegnati. E poiché la nave della Ong ha ridotte dimensioni, questa poi provvede a trasbordarli presso altre unità di Ong e militari".



Il procuratore precisa che l'equipaggio non prende soldi dai trafficanti per i trasbordi di migranti, ipotizzando quindi che "la motivazione rimane essenzialmente umanitaria. - aggiungendo - L'unico ritorno possibile ed eventuale potrebbe essere solo di immagine e in termini di donazioni".

Per arrivare a queste conclusioni la Procura di Trapani ha utilizzato, oltre che intercettazioni e tabulati telefonici, anche agenti sotto copertura sulle navi delle organizzazioni non governative.