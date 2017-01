Scrivi Vesuvio e iPhone ti suggerisce "lavali con fuoco". Napoletani passano a Samsung?

Comincia a diventare virale il video che mostra come il suggeritore di parole dell'iPhone consigli ai suoi utenti uno dei ritornelli nei cori usati dalle tifoserie contro la squadra partenopea se si digita la parola Vesuvio.



In sostanza, se in un messaggio WhatsApp o Messenger con iPhone o iPad si scrive la parola Vesuvio con il T9 (la scrittura facilitata), le parole suggerite dalla tastiera predittiva della Apple sono "lavali" "col" "fuoco". La frase quindi che si compone è vesuvio lavali col fuoco.



Non è ancora chiaro come ciò sia stato possibile, ma sul web oltre a qualche polemica è scoppiata anche molta ilarità con chi è pronto a scommettere che da adesso in poi i napoletani preferiranno un Samsung.



Intanto, su Twitter, l'hashtag #AppleVesuvio lanciato da Radio Kiss Kiss Napoli, che ha scoperto quanto l'algoritmo della Mela possa essere anche molto poco politically correct, è già un Trending Topic.