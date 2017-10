Svela iPhone X dal campus della Apple: licenziato in tronco il padre

La Apple licenzia in tronco un ingegnere, padre di una blogger che dalla sede di Cupertino ha girato un video poi postato su Youtube dove svela l'iPhone X.

L'iPhone X (quello del marchio della Bestia) verrà venduto dal prossimo 3 novembre ma ormai un video girato apparentemente senza alcuna malizia da una ragazza ha svelato alcuni segreti del nuovo melafonino. Ad aggravare la situazione il fatto che le immagini sono state girate all'interno del quartier generale della Apple.

A settembre infatti la vlogger Brooke Amelia Peterson è andata a trovare suo padre al campus della Apple, a Cupertino, e qualche giorno fa ha postato su Youtube il video di quella giornata, durante la quale seduta al Caffè Macs ha provato in anteprima l'iPhone X.

A stretto giro, la Apple ha quindi licenziato in tronco il padre, ingegnere che si occupava della parte radio e circuiti wireless degli iPhone. Secondo la multinazionale, infatti, l'uomo ha "violato le regole che vietano ai dipendenti di filmare prodotti non ancora in vendita all'interno del campus".

Inoltre sull'iPhone X era anche impresso uno speciale codice QR e nel video sarebbero anche mostrati nomi in codice di prodotti Apple non ancora annunciati.

La vicenda però non sembra destinata a far polemica. La blogger infatti chiarisce: "Se trasgredisci una regola, è giusto che tu vada via. Non sono arrabbiata con Apple, non voglio smettere di acquistare i loro prodotti. Sono in vigore regole per la sicurezza e la felicità dei lavoratori, e mio padre si assume la completa responsabilità di ciò che ha fatto".