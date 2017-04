Roma: da Tor Bella Monica al litorale sequestrati 281 chili di hashish

Operazione antidroga dei Carabinieri.

"Due persone arrestate, 281 kg di hashish e 2 pistole sequestrati, è il bilancio complessivo di due distinte operazioni, condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, sul fronte del contrasto al traffico di droga nella Capitale. Sul litorale, un operaio romano di 44 anni, incensurato, è stato fermato a bordo della sua auto mentre trasportava 8 borsoni, contenenti 130 kg di hashish" diffonde in un comunicato l'Arma.



La Benemerita continua: "La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha consentito di ritrovare anche due potenti pistole con matricola abrasa e relativo munizionamento. A Tor Bella Monaca, monitorando l'attività di spaccio del quartiere, i Carabinieri hanno fatto irruzione in una sala giochi, arrestando il titolare mentre tentava di disfarsi di alcune dosi. La successiva perquisizione all'interno di una cantina, di cui l'uomo aveva la disponibilità, ha consentito di recuperare 151,470 kg di hashish, suddivisi in 27 panetti. L'ingente quantitativo di hashish era destinato al mercato illegale del litorale e della periferia est di Roma e avrebbe fruttato ai trafficanti circa 2.800.000 di euro."



I militari sottolineano in ultimo: "Sempre nell'ambito delle attività antidroga nella Capitale, in varie zone della città, nelle ultime 24 ore, i Carabinieri hanno arrestato altre 14 persone, sorprese in flagranza di reato mentre cedevano dosi di cocaina, eroina, hashish e marijuana a giovani acquirenti, che sono stati, a loro volta, segnalati alla Prefettura."