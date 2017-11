Roma: arrestato 52enne trafficante di droga con 2,3 kg di hashish in casa

Blitz antidroga nella Capitale.

"Un'articolata attività di indagine negli ambienti della droga, mirata al contrasto dello spaccio di hashish, ha permesso ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro di arrestare un 52enne romano e di localizzare la sua abitazione, in viale Anicio Gallo, quartiere Cinecittà, dove l'uomo deteneva una grossa partita di droga. Ieri sera, riusciti a dare un volto al trafficante, i Carabinieri lo hanno pedinato fino all'appartamento dove, poco dopo, è scattato il blitz" si rende noto dall'Arma.



"La perquisizione ha dato esito positivo con il rinvenimento di 5 confezioni contenenti numerosi ovuli di hashish, del peso complessivo di 2,3 kg, di una pistola 'Beretta' calibro 7,65 completa di caricatore e cartucce, che da accertamenti è risultata denunciata rubata durante un furto in una villa a Velletri nel 2015, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante, provento dell'attività illecita dell'uomo. Accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di armi da sparo e ricettazione, l'arrestato è stato portato in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell'autorità giudiziaria" viene fatto sapere in conclusione dai Carabinieri.