Napoli: 500 chili di hashish nasconti in finta parete di un Tir

"I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata nella serata di ieri hanno sequestrato 500 chili di hashish all'interno di un autoarticolato, nascosti dietro una finta parte ricavata con lastre di alluminio" scrive in una nota l'Arma.



"L'ingente quantitativo, destinato a rifornire i gruppi criminali della provincia di Napoli, era contenuto in sacchi di juta e i panetti erano ricoperti di gomma per ingannare il fiuto dei cani antidroga. L'immissione sulle piazze di spaccio avrebbe fruttato fino a 5 milioni di euro. L'autista dell'autoarticolato è stato arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio" rivelano in ultimo i militi.