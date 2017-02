Lavagna: 16enne con 10 grammi hashish si getta da finestra durante perquisizione

Un ragazzo di 16 anni si è genntato dalla finestra mentre in casa, alla presenza dei genitori, era in corso una perquisizione della Guardia di Finanza poiché il giovane era stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish.

Tragedia a Lavagna, nel genovese. Un ragazzo di 16 anni si è gettato dalla finestra di casa mentre era in corso una perquisizione da parte della Guardia di Finanza. I militari stavano cercando della droga perché il ragazzo, fermato all'uscita di scuola, era stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish.



Stando alle prime ricostruzioni, mentre i finanzieri frugavano nell'appartamento, alla presenza anche dei genitori del ragazzo, ad un certo punto il 16enne si sarebbe alzato e raggiunta una finestra si sarebbe lasciato cadere nel vuoto, dal terzo piano. L'impatto è stato tremendo.



Quando è arrivato il 118 lo studente era in condizioni disperate, i medici hanno provato a rianimarlo sul marciapiede e poi la corsa in ospedale, al San Martino di Genova, dove purtroppo è morto.



La Guardia di Finanza spiega che quello in casa del giovane è stato "un accertamento di routine", come avviene di solito quando qualcuno viene fermato per il possesso di droga, anche se incensurato come era il 16enne.