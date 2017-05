Cremona: rifugiato arrivato nel 2015 arrestato per spaccio a minori

I Carabinieri arrestato un 27enne senegalese.

"I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Cremona a carico di un senegalese di 27 anni giunto in Italia con gli sbarchi di migranti nel mese di gennaio 2015 e per un limitato periodo era stato ospite in città quale richiedente asilo. La sua posizione era mutata il 20 marzo 2017 quando veniva colto in flagranza da personale del NOR della Compagnia di Cremona, mentre cedeva 'hashish' ad alcuni giovani del posto" espone in un comunicato l'Arma.



I Carabinieri sottolineano in ultimo: "Dopo l'arresto, la condanna e la relativa sospensione condizionale della pena, il senegalese era uscito dal programma di accoglienza rimanendo senza fissa dimora. Nel frattempo le indagini dei militari dell'Arma sul suo conto non si fermavano, accertando che in plurime occasioni aveva regolarmente ceduto dosi di 'hashish' a minorenni e pertanto il Pm della procura della Repubblica di Cremona chiedeva l'emissione di misura cautelare in carcere che il gip del Tribunale di Cremona in base al consistente quadro probatorio raccolto dall'Arma, emetteva il 3 maggio scorso. Ieri alle ore 18.00, il rintraccio in via Stenico e la successiva traduzione presso la locale casa Circondariale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria mandante."