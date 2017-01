Aiello del Sabato: ai domiciliari nascondeva 2mila dosi di hashish in un pouf

"I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un pregiudicato già detenuto agli arresti domiciliari, ritenuto responsabile dei reati di produzione, detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti nonché ricettazione. Durante un normale controllo ai soggetti sottoposti a misure restrittive, i Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato hanno notato una insolita agitazione nel 35enne detenuto agli arresti domiciliari" fa sapere in una nota l'Arma.



La Benemerita continua: "Nel corso della successiva perquisizione che i militari decidevano di eseguire con l'ausilio di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, venivano rinvenute 8 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 600 grammi nonché un bilancino di precisione ed altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. L'arrestato, che espiava il beneficio dei domiciliari presso l'abitazione dei nonni, aveva abilmente celato la droga all'interno di un pouf riposto in un angolo dello scantinato dove venivano altresì rinvenute quattro valige contenenti vari attrezzi da lavoro, che il 35enne non era in grado di giustificarne la provenienza."



Dai militi viene descritto: "I Carabinieri inviavano lo stupefacente presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del contermine Comando Provinciale di Salerno ove i militari specializzati, all'esito di accertamenti tecnici e qualitativi, quantificavano il numero di dosi ricavabili dalla sostanza rinvenuta in quasi 2mila, per un valore commerciale al dettaglio sulla piazza avellinese di circa 10mila euro."



I Carabinieri puntualizzano in ultimo: "Una parte degli attrezzi da lavoro rinvenuti, risultati essere provento di furto perpetrato in Montoro (AV), sono stati restituiti all'avente diritto. Sono in corso verifiche per stabilire la titolarità del restante materiale. Il 35enne, veniva dichiarato in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, tradotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino."