Agrigento: ex mediatori culturali beccati con un carico di hashish

Arrestati tre cittadini extra-comunitari ex mediatori culturali.

"Ex mediatori culturali divenuti grossisti della droga assieme a giovane migrante. Quando i tre sono stati fermati e trovati in possesso della droga, i Carabinieri sono rimasti stupiti. Il primo, di origini libiche, sbarcato a Lampedusa nel 2011, ex mediatore culturale ed il secondo, pachistano, in Italia dalla nascita e figlio di migranti, anche lui ex mediatore culturale" si fa sapere in una nota dall'Arma.



"Mentre il terzo, di origini pachistane, ospitato attualmente in una comunità alloggio agrigentina, ove aveva conosciuto i due mediatori con i quali in breve tempo era diventato socio in 'affari'. Questo il profilo dei tre cittadini extra-comunitari beccati dai Carabinieri in flagranza di reato con un carico di droga" prosegue la Benemerita.



"Stranieri giunti in Italia in cerca di 'facili fortune' a cui però qualcosa è andato storto. Infatti i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Agrigento, durante un servizio investigativo, li hanno sorpresi sulla pubblica via con 1 chilo di 'hashish', verosimilmente da rivendere agli assuntori del capoluogo, a partire dal centro storico sino alla frazione balneare di San Leone. Al termine degli accertamenti, la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro in attesa delle successive analisi di laboratorio mentre per i tre stranieri l'Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari" viene reso noto infine dai militari.