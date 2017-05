Hacker rapiscono i Pirati dei Caraibi e chiedono riscatto alla Disney

Un gruppo di hacker sono a caccia del forziere dei Pirati dei Caraibi. Gli hacker avvertono che pubblicheranno su internet "Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar", ultimo film della saga, se la Disney non pagherà un riscatto.

Nell'ultima saga dei Pirati dei Caraibi, la vendetta di Salazar, è stato infilato anche un cameo di Paul McCartney per cercare di attirare al cinema quanti più spettatori possibili, compresi i fan dei Beatles. Ma gli hacker rischiano di distruggere la strategia di marketing della Disney.



Dopo l'attacco ransomware WannaCry che ha paralizzato i computer di mezzo mondo, un gruppo di hacker avrebbe rapito, virtualmente parlando, Jack Sparrow e gli altri corsari della Disney a cui chiede un riscatto, ovviamente per non rilasciarli.



L'uscita dei "Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar" è in programma per il 24 maggio ma gli hacker sarebbero pronti a distribuire il film su internet se la multinazionale americana non pagherà una ingente somma di denaro in Bitcoin.



Gli hacker annunciano che in caso di mancato riscatto, distribuiranno online come avvertimento dapprima solo 5 minuti dell'ultimo film con protagonista sempre Johnny Depp, e successivamente altri 20 minuti.

La Disney finora avrebbe rifiutato di pagare gli hacker e starebbe collaborando con investigatori federali per individuarli.