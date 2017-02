Emily Ratajkowski: hacker le rubano (ancora) 200 foto hot dall'iCloud

Degli hacker hanno rubato circa 200 foto hot della modella 25enne Emily Ratajkowski, già finita al centro del "Celebgate" quando furono rubato scatti bollenti anche a Jennifer Lawrence.

La modella americana 25enne Emily Ratajkowski sarebbe stata vittima di un secondo attacco informatico. Secondo quanto riporta il Daily Star, gli hacker avrebbero trafugato dal suo iCloud diverse foto di nudo ed avrebbero poi cercato di vedere questi scatti a dei giornali di gossip, tra cui proprio al Daily Star.



Ovviamente le foto hot non sono state pubblicate ed il tutto sarebbe stato denunciato alle autorità competenti. Non è chiaro che tipo di immagini gli hacker abbiano in mano, anche se i circa 11 milioni di follower che seguono la modella su Instagram hanno probabilmente visto tutto o quasi di Emily Ratajkowski, visto che non mancano neanche foto di lei in lingerie mentre passeggia per strada con un cane.



Nel 2014 Emily Ratajkowski fu tra quei vip finiti nel cosiddetto "Celebgate", quando degli hacker rubarono sempre dall'iCloud foto hot di diverse star, tra cui Jennifer Lawrence.