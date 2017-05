Denunciati 4 hacker che truffano clienti di un'azienda tramite call center

Scoperti 4 hacker in provincia di Bari.

"L'attività dell'Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell'odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. - assicurano in una nota dall'Arma - I Carabinieri della Stazione di Montella hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un quattro giovani della provincia di Bari ritenuti responsabili di tentata truffa informatica nonché accesso abusivo a sistemi informatici".



"Le indagini avviate dai Carabinieri della Compagnia di Montella hanno permesso di fare luce sull'attività di un call center che aveva iniziato a contattare i clienti di una azienda locale. Più precisamente, gli immediati accertamenti posti in essere dai Carabinieri hanno permesso di verificare che i quattro hacker erano riusciti ad accedere illegalmente al data base dell'azienda acquisendo i dati di una decine di clienti; poi, attraverso il call center, avevano iniziato a contattarli tentando di vendere loro prodotti e servizi più o meno simili a quelli offerti dalla medesima azienda. Alla luce delle evidenze emerse, per i quattro scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino" si chiarisce.