Apple: rubati 300 milioni account iCloud? Hacker chiedono riscatto entro 7 aprile

Un gruppo di hacker sostiene di aver rubato 300 milioni di account iCloud di Apple, e per questo chiede a Cupertino un riscatto (in realtà risibile). In caso contrario, gli hacker assicurano che il 7 aprile cancelleranno da remoto tutti gli account di posta elettronica della Mela in loro possesso.

Nonostante la Apple assicuri che i dati dei suoi utenti (compresi in molti casi le impronte digitali) siano custoditi al sicuro, un gruppo di hacker sostiene di aver sequestrato 300 milioni di account iCloud della Mela, e ne chiede un riscatto.



Lo rivela il sito Motherboard, spiegando che gli hacker che si nascondono dietro il nome "Turkish Crime Family" hanno chiesto alla Apple di pagare entro il 7 aprile 75mila dollari in Bitcoin o Ethereum (nuova e sempre più diffusa cripto moneta) oppure, in alternativa, 100mila carte regalo iTunes.



In caso contrario, gli hacker (anche se non è escluso che dietro ci possa essere solo una persona) avrebbero resettato (cioè cancellato) da remoto 300 milioni di account di posta elettronica Apple a cui, dicono, di avere accesso. Tra questi, ci sarebbero gli account @icloud e @me.



Come prova dell'intrusione, gli hacker hanno pubblicato su Youtube un video che mostrerebbe i dati di accesso di alcuni degli account rubati. La Apple, che attualmente non ha ancora commentato la notizia, avrebbe però richiesto la cancellazione del video ed in un commento su Youtube, come visionato da Motherboard, un membro del team della Mela avrebbe chiarito che la multinazionale "non premia i criminali informatici per aver violato la legge".



Gli hacker, però, non hanno fornito a Motherboard la prova che gli account Apple siano stati davvero violati mentre hanno mostrato al sito gli screenshot delle email che si erano scambiati con il servizio di sicurezza di Apple.



Ad oggi, quindi, l'unica certezza è quella data da WikiLeaks, che pochi giorni fa ha rivelato come la CIA non abbia informato la Apple (così come altri colossi dell'informatica) del fatto che i loro prodotti (iPhone e iPad) potevano essere hackerati con programmi "zero day" exploit, poiché tali bug sono stati sfruttati dagli stessi 007 americani.



Salvo precisazioni da parte di Cupertino, quindi, bisognerà attendere il 7 aprile per capire se sono davvero a rischio 300 milioni di account Apple.