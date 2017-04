Appello per la pace da ANPI a sindacati: basta con questo gioco alla guerra

ANPI, ARCI; ACLI ed i sindacati CGIL, CISL e UIL formano un appello congiunto per la pace dopo le notizie di questi giorni su "bombe, grandi eventi nucleari e raid preventivi", dalla Siria alla Corea del Nord.

"Questo è un appello urgente per la pace. Un appello alla civiltà suprema del dialogo, della sua umanità, della sua intelligenza. Leggiamo e apprendiamo di bombe, di grandi eventi nucleari, di raid preventivi. Un irresponsabile e impressionante gioco alla guerra che deve essere subito fermato. Chiediamo con forza alle Istituzioni internazionali, ai Governi del mondo che si metta a tacere l'assurdo di queste intenzioni che porterebbero a effetti disastrosi e di morte già tragicamente vissuti. Facciamo appello alle cittadine e ai cittadini affinché si mobilitino per diffondere il più possibile voci e iniziative di pace, anche in nome della nostra Costituzione che sempre ci ricorda che 'l'Italia ripudia la guerra'", dichiarano alla vigilia di Pasqua Carlo Smuraglia, Presidente ANPI, Francesca Chiavacci, Presidente ARCI, Susanna Camusso, Segretario generale CGIL, Annamaria Furlan, Segretario generale CISL, Carmelo Barbagallo, Segretario generale UIL e Roberto Rossini, Presidente ACLI.