Dopo Beyoncé anche Kate Middleton incinta di due gemelli?

Dopo Beyoncé anche Kate Middleton potrebbe essere incinta di due gemelli.



Per la cantante statunitense non ci sono dubbi. A dare l'annuncio della gravidanza è stata la stessa Beyoncé su Instagram e Facebook, dove ha postato una sua foto con il pancione, corredata dal post: "Vorremmo condividere con voi il nostro amore e la nostra felicità. Siamo stati benedetti altre due volte. Siamo incredibilmente grati perché la nostra famiglia crescerà di due e vi ringraziamo per gli auguri".



Quello di Beyoncé non è naturalmente un plurale maiestatis, poiché parla anche a nome del rapper Jay-Z, sposato nel 2008 e dal quale ha avuto già una figlia, nata nel 2012. La gravidanza di Beyoncé dovrebbe quindi mettere un freno, almeno per il momento, alle voci di crisi che di tanto in tanto escono sul loro matrimonio.



Per quanto riguarda invece la dolce attesa di Kate Middleton non c'è certezza e tantomeno conferme ufficiali da parte di Buckingham Palace. Nell'ambiente del gossip inglese si parla solo di rotondità sospette e di amiche di scuola della Duchessa che raccontano come il principe William voglia avere fino a 6 figli e che Kate Middleton sarebbe ormai pronta per una terza gravidanza.



Per quanto riguarda i due gemelli, non è invece la prima volta che quando si vocifera di Kate Middleton incinta spunta fuori la gravidanza gemellare, puntualmente disattesa.