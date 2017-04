Golf, European tour: in Marocco vince Edoardo Molinari

Edoardo Molinari vince la tappa marocchina dell'European tour di golf. "Il successo di Edoardo, arrivato appena dopo l'ufficializzazione che la Ryder Cup 2022 si farà, è un stato un segnale incredibile" assicura Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf.

"Trionfo Italiano in Marocco: Edoardo Molinari è tornato al successo (273 - 71 74 70 68, -9) nel Trophée Hassan II di golf, al Royal Golf Dar Es Salam (par 73) di Rabat in Marocco. Renato Paratore (288 - 73 74 66 75, -4) ha ottenuto un ottimo ottavo posto, rimanendo in corsa per il titolo fino alle battute finali" rivela in un comunicato il CONI.



"Molinari, 36enne torinese, ha colto il terzo titolo nel circuito, dopo i due nel 2010 (Scottish Open e Johnnie Walker Championship) superando con un par alla prima buca di spareggio l'irlandese Paul Dunne (283 - 73 69 69 72), leader dopo tre giri e con il quale aveva chiuso alla pari la gara dopo averlo agganciato con la sequenza birdie-eagle sulle ultime due buche, mai registrata in tale evento" si specifica.



«E' stata una vittoria alla Edoardo Molinari - ha sottolineato Franco Chimenti, Presidente CONI Servizi e Federazione Italiana Golf - nel senso che lui ci ha abituati a queste imprese. Un giocatore che segna due eagle nelle ultime buche è un fenomeno e dispiace solo di averlo perso per tanto tempo a causa di infortuni. Ma ora è tornato quasi di prepotenza e ci darà sicuramente altre soddisfazioni. Inoltre il successo di Edoardo, arrivato appena dopo l'ufficializzazione che la Ryder Cup 2022 si farà, è un stato un segnale incredibile, sottolineato e festeggiato anche dallo stesso Presidente del CONI Giovanni Malagò».