Prosecco Doc: dal 2018 stop Glifosato, Mancozeb e Folpet

Il Consorzio di tutela della DOC Prosecco annuncia che a partire dalla campagna viticola 2018 verrà eliminato l'uso del glifosato, del Mancozeb e del Folpet.

L'Assemblea dei Soci del Consorzio di tutela della DOC Prosecco annuncia che a partire dalla campagna viticola 2018 verrà eliminato l'uso del diserbante glifosato, del fungicida Mancozeb e dell'anti peronospora Folpet. Il provvedimento, viene precisato in una nota, diventerà cogente, quindi obbligatorio, per tutti i produttori che vogliano vedersi garantita la possibilità di produrre Prosecco Doc.



Inoltre, già dall'anno in corso, il mondo della produzione è invitato ad attenersi a queste norme, come suggerisce il Vademecum (le linee guida alle quali i produttori di Prosecco DOC posso aderire volontariamente) che il Consorzio Prosecco Doc presenterà, fresco di stampa, al prossimo Vinitaly, in modo da prendere confidenza da subito con i nuovi orientamenti.



"Abbiamo piantato il primo chiodo e da qui non si torna indietro, ma la vetta è ambiziosa, il percorso verso la sostenibilità totale è lungo, dobbiamo pianificare bene le mosse successive. - spiega il presidente Stefano Zanette - Questa è una scelta che potremmo definire di 'responsabilità sociale', che non ha nulla a che vedere con le valutazioni scientifiche, di competenza d'altri enti. La scienza c'è invece stata di conforto nell'assicurare che, anche senza queste sostanze, è possibile fare una viticoltura di qualità".



"Mi appello ora al senso di responsabilità di ciascuno - conclude Zanette - per portare avanti con successo il salto culturale che abbiamo deciso di compiere. E' un passaggio difficile che io per primo ho voluto sperimentare nella mia azienda in modo da sapere con chiarezza ciò che vi avrei chiesto di fare".