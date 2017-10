Glifosato: "proroga fino a 2022 è favore a lobby per mettere a tacere i problemi"

La Coalizione #StopGlifosato critica il voto al Parlamento europeo che approva l'eliminazione progressiva del glifosato, ma entro il 2022.

Insoddisfatta la Coalizione #StopGlifosato, che raccoglie 45 associazioni italiane, in merito al voto espresso in Parlamento europeo che si è pronunciato a favore dell'eliminazione progressiva del glifosato entro fine 2022.

"È una maggioranza che non ha ascoltato le preoccupazioni degli europei, quella che si è espressa oggi a Bruxelles", dichiara in una nota la portavoce della Coalizione Maria Grazia Mammuccini.

"La Commissione Ambiente aveva approvato nei giorni scorsi un documento in cui si chiedeva una fase di eliminazione delle scorte, fissata da qui al 2020. - ricorda - Andare oltre questa ipotesi non è accettabile. Cinque anni di proroga sono quelli su cui l'industria chimica conta per mettere a tacere i problemi. Abbiamo visto, in questi mesi, le pressioni e addirittura i documenti interni delle multinazionali contrabbandati come studi scientifici indipendenti".



"La risoluzione del Parlamento europeo va ben oltre il tempo limite, per un prodotto di cui sono riconosciuti gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente - continua -. Ora la parola passa ai governi che si confrontano al tavolo del Comitato tecnico cibo e alimentazione (PAFF)".

"Ai ministri Martina e Lorenzin, che hanno assicurato in questi giorni che la posizione italiana è quella dello stop immediato dell'autorizzazione, chiediamo di far sentire chiara e forte la loro voce, e di salvaguardare gli interessi dei cittadini e dell'agricoltura italiana di qualità", esorta la Coalizione #StopGlifosato.



"La decisione di tirare per le lunghe l'eliminazione del glifosato, secondo la Coalizione, è in contraddizione con la posizione espressa sempre oggi nella risoluzione approvata dall'Europarlamento in cui si esorta a procedere all'autorizzazione di sostanze chimiche solo sulla base di studi scientifici soggetti a revisione paritetica e su studi indipendenti pubblicati e commissionati dalle autorità pubbliche competenti. Le agenzie dell'UE dovrebbero essere dotate di risorse sufficienti per consentire loro di lavorare in questo modo. - si precisa - In altre parole, occorre cambiare rotta rispetto alle modalità seguite da Efsa ed ECHA per superare il parere dello Iarc, l'istituto di ricerca sul cancro. Le valutazioni di quest'ultimo, infatti, erano basate esclusivamente su studi indipendenti, mentre le due agenzie europee hanno deciso anche in base a ricerche delle multinazionali produttrici".



"Una giusta richiesta, che appare però a maggior ragione un palliativo rispetto alla decisione di non fermare subito il glifosato. - si conclude - I media di tutto il mondo hanno dimostrato attraverso la pubblicazione dei Monsanto papers che c'è una interconnessione tra agenzie di regolamentazione e ricerca guidata dalle multinazionali che va oltre il lecito scambio di pareri. Occorre avere il coraggio di tirare le giuste conclusioni politiche".