Glifosato: no rinnovo da Commissione Ambiente Parlamento UE

La Coalizione StopGlifosato informa sulla decisione presa in Commissione Ambiente del Parlamento europeo sul rinnovo del glifosato.

"La Commissione Ambiente del Parlamento europeo chiede con una maggioranza schiacciante che il glifosato venga definitivamente eliminato dopo un periodo di tre anni per permettere l'eliminazione delle scorte. Si pronuncia quindi contro la proposta della Commissione europea che ha più volte sottolineato la sua intenzione di prorogare per 10 anni l'utilizzo dell'erbicida che provoca danni all'ambiente e alla salute umana ed è sospettato di cancerogenicità" informa in una nota la Coalizione StopGlifosato, accogliendo con favore questo voto del Parlamento.



"Si tratta di un importante passo in avanti verso la definitiva eliminazione" sottolinea infatti Maria Grazia Mammuccini, portavoce della Coalizione. "Chiediamo però che questa uscita sia immediata: - aggiunge - ci pare che la dannosità del glifosato sia stata ampiamente dimostrata, anche oltre il principio di precauzione, che rimane la bussola delle politiche europee".



"Credo che il rifiuto di Monsanto di rispondere alle domande dell'Europarlamento sulle pressioni a vario titolo esercitate presso le agenzie di controllo della UE, abbia contribuito ad orientare le scelte della Commissione Ambiente. Ora - conclude - dobbiamo attendere il voto in plenaria del 24 ottobre. Il giorno dopo, il 25, è prevista la riunione del PAFF, il Comitato sul cibo e la sicurezza alimentare a cui siedono i governi nazionali: non si potrà non tener conto del segnale che arriva dall'Europarlamento".



La Coalizione StopGlifosato spiega che "il voto della Commissione Ambiente dell'Europarlamento disegna una situazione in cui la maggioranza degli eletti è fortemente sensibile al tema: 39 deputati di tutti i Paesi Ue hanno votato a favore della risoluzione che chiede l'eliminazione del glifosato, a fronte di 9 contrari e 10 astenuti".