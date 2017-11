Glifosato interferente endocrino? Servono quantità in etichetta, dice M5S

IL MoVimento 5 Stelle presenta una interrogazione sul glifosato.

«Inserire nell'etichetta della pasta la presenza del glifosato, il pesticida della Monsanto più usato al mondo, specificandone i livelli contenuti; rivedere il limite massimo di residuo previsto per la messa in circolazione e garantirne il monitoraggio nell'ambito dei controlli effettuati dagli uffici dell'Asl preposti sul territorio» chiede in una interrogazione parlamentare Mirko Busto, deputato del MoVimento 5 Stelle in Commissione Ambiente, rivolta ai ministri della Salute, Lorenzin, e delle Politiche Agricole, Martina.



«In base ai risultati diffusi dalla trasmissione Tv Report, il glifosato è stato rilevato nei campioni analizzati di tutti e sei i marchi di pasta italiana più venduti. Anche se si tratta in tutti i casi di valori molto bassi, e quindi inferiori rispetto all'attuale limite massimo consentito, non è detto che i consumatori siano tutelati. Infatti - spiega il pentastellato - in base alle dichiarazioni della dott.ssa Belpoggi dell'Istituto Ramazzini di Bologna, che citava recenti studi scientifici, anche quantità minime di glifosato, agendo come interferente endocrino, possono avere un'azione genotossica, alterare lo sviluppo sessuale e la flora batterica intestinale".



"Chiediamo pertanto al governo di farsi promotore presso le istituzioni UE e in tutte le sedi competenti di un adeguamento della normativa nel rispetto del principio di precauzione. - precisa infine l'esponente M5S - E' evidente che non basta vietare l'uso del glifosato sul territorio UE ma occorre tracciarne l'ingresso alle dogane e renderlo visibile in etichetta, in totale trasparenza. Solo così potremo tutelare la salute dei consumatori e valorizzare il Made in Italy che usa grano non trattato con glifosato".