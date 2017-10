Glaucoma: una malattia subdola a FuoriTg

In onda lunedì 30 ottobre su Rai3.

"Il glaucoma è una malattia subdola, che se non viene individuata in tempo può portare alla cecità. Sono ancora troppi gli italiani che non vanno dall'oculista" si espone in un comunicato dalla Rai.



"Eppure proprio per questo tipo di patologia la prevenzione è fondamentale. Oggi disponiamo di tecniche all'avanguardia che, se la diagnosi è tempestiva, permettono di scongiurare la perdita totale della vista. Tecniche che nel Terzo Mondo nemmeno si sognano" prosegue la tv di Stato.



Si illustra: "In questi Paesi, dove gli oculisti sono un miraggio, si diventa ciechi anche per una semplice cataratta o per una congiuntivite."



"Se ne parla lunedì 30 ottobre alle 12.25 a FuoriTg - si riferisce in ultimo -, lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti. Ospiti di Maria Rosaria De Medici i chirurghi oculisti Giorgio Ghirelli e Mario Angi, presidente dell'organizzazione umanitaria CBM Italia Onlus."