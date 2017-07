Novella 2000 e Visto verso chiusura. Giornalisti: Berlusconi non ricanditi Santanchè

I comitati di redazione di Novella 2000 e Visto, che rischiano di chiudere, lanciano un appello a Silvio Berlusconi affinché non ricanditi Daniela Santanchè, che nel 2015 aveva acquisito i due settimanali.

Martedì 25 luglio Daniela Santanchè ha annunciato la liquidazione della Visibilia Magazine Srl, casa editrice degli storici settimanali Novella 2000 e Visto, che ora rischiano di chiudere.

I comitati di redazione dei due settimanali denunciano che a soli 6 mesi dall'acquisizione (nel 2015), Daniela Santanchè comunicò una perdita "perdita pari a un milione di euro" chiedendo quindi ai lavoratori (16 tra giornalisti ed impiegati) di accettare la cassa integrazione, che in questi due anni ha sfiorato il 45%.

Questa mossa però non sembra aver riportato in positivo i bilanci di Novella 2000 e Visto tanto che, denunciano i cdr, "diverse agenzie fotografiche e collaboratori hanno smesso di fornire servizi alle due testate, perché da mesi non vengono pagati. - rivelando anche - E, se ciò non bastasse, la Santanchè non ha versato nei tempi il Tfr dei lavoratori, chiedendo in seguito una rateizzazione per regolare le varie situazioni".



"Noi giornalisti di Visibilia Magazine, che siamo anche cittadini elettori, ci chiediamo quale credibilità possa avere un politico come Daniela Santanchè che nella sua carriera da imprenditrice si sta dimostrando inaffidabile e incapace di mantenere le promesse. - proseguono - Ci appelliamo al capo del suo schieramento politico, Silvio Berlusconi, uno dei più grandi editori d'Italia, che come è noto si è sempre vantato di non aver mai licenziato nessuno: è sicuro, Berlusconi, di voler candidare nel suo schieramento una persona che si è dimostrata così poco capace di gestire le sue aziende lasciando 'per strada' i suoi lavoratori e le loro famiglie?".