Rai: Roberto Spada aggredisce ad Ostia inviati di Nemo

La Rai comunica dell'aggressione ai danni della troupe di Nemo, nessuno escluso.

"Martedì pomeriggio, due inviati di Nemo nessuno escluso, il giornalista Daniele Piervincenzi e il film maker Edoardo Anselmi, sono stati violentemente aggrediti a Ostia da Roberto Spada, membro della famiglia Spada, nota alle cronache per diverse inchieste giudiziarie, e da un suo sodale" riferisce in una nota la Rai.



La tv di Stato segnala in conclusione: "Per realizzare un servizio sul voto nel municipio di Ostia, Piervincenzi è andato davanti alla palestra gestita da Roberto Spada per chiedergli un commento sul suo sostegno a Casapound, adesione dichiarata sul suo profilo Facebook qualche giorno prima delle elezioni. Dopo aver risposto a diverse domande, improvvisamente Spada ha dato una violentissima testata a Piervincenzi e l'ha rincorso, picchiandolo con un bastone. Poi, insieme a un'altra persona, si è diretto verso il film maker, sferrando calci e pugni. Piervincenzi ha il setto nasale rotto e una prognosi di 30 giorni. Il servizio che mostra l'aggressione di cui Piervincenzi e Anselmi sono stati vittima andrà in onda domani sera a Nemo nessuno escluso su Raidue alle 21,20."