Lata: salta in aria auto della blogger anti corruzione, morta nell'esplosione

E' rimasta uccisa nell'esplosione della sua auto Daphne Caruana Galizia, la giornalista e blogger che ha denunciato diversi casi di corruzione a Malta.

Una potentissima esplosione è avvenuta attorno alle ore 15 a Bidnija, nell'isola di Malta. A saltare in aria l'auto con a bordo Daphne Caruana Galizia, la giornalista e blogger che ha denunciato diversi casi di corruzione.

Non è ancora chiaro che cosa abbia causato l'esplosione, ma quel che appare certo è che i resti della Peugeot 108 della giornalista sono stati trovati a diversi centinaia di metri dal luogo dell'attentato.

La blogger era celebre per le sue critiche al governo e aveva accusato il partito di centrosinistra dell'isola di Malta di corruzione.