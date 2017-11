Siracusa: 15enne spinge madre a prostituzione. Codacons: gioco d'azzardo è una piaga

Il Codacons commenta il caso del del 15enne che voleva far prostituire la madre per avere i soldi da giocare nelle slot machine

"Episodi simili sono da ricondurre interamente alla piaga del gioco d'azzardo e della ludopatia scoppiata negli ultimi anni in Italia" dichiara in una nota il Codacons, commentando il caso del 15enne di Siracusa che voleva far prostituire la madre per avere i soldi da giocare nelle slot machine.



«Oramai si stanno moltiplicando tragedie familiari legate alla dipendenza da gioco - spiega il Segretario Nazionale Codacons, Francesco Tanasi - Padri che dimenticano i figli in auto per andare a giocare al videopoker, figli che minacciano i genitori per ottenere soldi per le sale slot, giovani che compiono rapine e furti pur di reperire soldi da giocare. Una escalation di drammi sociali direttamente proporzionale al proliferare del gioco d'azzardo in Italia e del numero di sale slot sul territorio, come dimostrano in modo inequivocabile i numeri sul fenomeno».



«Vogliamo sapere cosa hanno fatto le istituzioni locali di Siracusa per porre un freno alla piaga del gioco e limitare il numero di sale e di videopoker sul territorio - prosegue Tanasi - Le autorità devono verificare se gli enti locali competenti abbiano posto in essere misure di contrasto alla ludopatia e fatto il possibile per evitare l'ennesima tragedia familiare legata al gioco d'azzardo».