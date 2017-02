Nel 2016 italiani spendono 1.600 euro nel gioco d'azzardo

Il Codacons denuncia la piaga del gioco d'azzardo in Italia, che "detiene il triste primato di Paese europeo dove si gioca di più, e rappresenta il terzo mercato mondiale per la raccolta più elevata".

"I dati ufficiali sulla spesa degli italiani per il gioco forniti dai Monopoli di Stato sono per il Codacons assolutamente 'drammatici', perché dimostrano come sale slot, Gratta e Vinci, lotterie e videopoker siano diventati una vera e propria piaga nel nostro paese" segnala in una nota l'associazione dei consumatori.



«In base ai dati resi pubblici, si evince come nel 2016 ogni italiano abbiamo speso mediamente in giochi addirittura 1.600 euro - denuncia il Presidente Carlo Rienzi - Praticamente uno stipendio medio utilizzato esclusivamente per tentare la sorte. Ai 96 miliardi di euro della raccolta ufficiale, poi, occorre aggiungere il sommerso, ossia la spesa per i giochi illegali, che fa salire enormemente il costo totale per la collettività».



«L'Italia detiene il triste primato di Paese europeo dove si gioca di più, e rappresenta il terzo mercato mondiale per la raccolta più elevata - prosegue Rienzi - Di fronte a questi dati, non sorprende che il numero di cittadini con dipendenza da gioco abbia oramai raggiunto quota un milione, nel totale disinteresse dello Stato. Per combattere la piaga del gioco d'azzardo occorre fornire più poteri ai sindaci, consentendo loro di limitare il numero di sale slot sul territorio e gli orari di apertura delle stesse».