Gioco d'azzardo: M5S si astiene per denunciare ipocrisia politica

"Condividiamo la struttura della relazione della commissione Antimafia sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito ma abbiamo deciso di astenerci dal voto per far emergere l'ipocrisia delle istituzioni, ormai infiltrate dalle lobby dell'azzardo" spiegano in una nota i membri M5S in Commissione Antimafia e i deputati in Commissione Affari Sociali, commentando il voto di astensione dei pentastellati alla Camera.



"Da un lato relazioni puntuali e condivisibili, dall'altro proposte concrete di contrasto al gioco d'azzardo bocciate o svuotate fino a renderle inutili da governo e maggioranza. - spiegano infatti - Questo atteggiamento inaccettabile verso una emergenza sociale come l'azzardo deve finire e noi non smetteremo di fare proposte e denunce fino a quando lo Stato non si metterà dalla parte dei cittadini".



"Le infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito sono certamente un problema gravissimo che bisogna affrontare e contrastare ma, al contempo, siamo anche consapevoli del fatto che questo aspetto fa parte di un problema dalle dimensioni ben più ampie. - sottolineano i parlamentari 5 Stelle - Il gioco d'azzardo va aggredito in tutte le sue propaggini: sociale, sanitaria, economica e relativa alla strutture informatiche".



"La Consulta Nazionale Antiusura afferma che la diffusione dell'offerta di gioco legale è un moltiplicatore di offerta di gioco illegale. - ricordano infatti - I due settori sono contigui e si nutrono l'uno dell'altro. Nel 2016 gli italiani hanno speso 95 miliardi in giochi, 7 in più rispetto all'anno precedente. E lo Stato è il maggior beneficiario di questo gigantesco esborso, per cui gioca ipocritamente due ruoli allo stesso tavolo: da un lato si avvantaggia delle entrate che riceve, dall'altro dovrebbe contrastare l'azzardo".



"Diciamo dovrebbe perché alla prova dei fatti il contrasto è debolissimo. specificano infine - Il Parlamento, quando si è trovato di fronte a norme che volevano limitare il gioco, come il divieto di pubblicità diretta e indiretta proposta dal M5S, ha sempre respinto le proposte restrittive. Le lobby del gioco insieme al governo favoriscono l'aumento dell'offerta di azzardo, con grave danno per il tessuto sociale, ed è questa ipocrisia che abbiamo voluto sottolineare con il nostro voto di astensione".