Figc: bis sponsor gioco d'azzardo, anche illegale. Tavecchio chiarisca, dice Vaccari

Stefano Vaccari del PD copmmenta la scelta della Ficg di sponsorizzare la Serie A dalla 1XBet.

"Errare umano ma perseverare è diabolico. Dopo la dubbia sponsorizzazione della Lega Calcio da parte della multinazionale dell'azzardo Intralot - diffonde in un comunicato il senatore del Partito Democratico Stefano Vaccari -, ora la Figc fa il bis. Il quotidiano Avvenire e alcuni media di settore hanno reso noto che la Lega di Serie A viene sponsorizzata dalla 1XBet, grossa società russa di scommesse che opera in Italia senza la licenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatto che persino gli operatori legali del gioco stigmatizzano. Chiediamo perciò a Tavecchio di rivedere questa scelta scellerata, come fece per Intralot, ammettendo allora di aver sbagliato davanti alla Commissione parlamentare Antimafia."



"Oltre alla dubbia opportunità di collegare sponsor del gioco d'azzardo con il calcio in questo caso c'è anche l'aggravante dell'illegalità. Tavecchio deve rivedere immediatamente la sua scelta" continua in ultimo il capogruppo PD in Commissione Ambiente.