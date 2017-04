Coppa del Mondo ginnastica ritmica: Farfalle seconde a Baku

Le Farfalle azzurre conquistano il secondo posto nel concorso generale alla Coppa del Mondo di ginnastica ritmica di Baku. Oro alla Bulgaria e bronzo all'Ucraina.

Le Farfalle azzurre conquistano il secondo posto nel concorso generale alla Coppa del Mondo di ginnastica ritmica di Baku. Dopo il 18 di ieri nei 5 cerchi, le azzurre hanno portato in pedana un esercizio misto con le 3 palle e 2 funi sulle note di "Sparkling Diamonds", valutata dalla giuria con il punteggio di 17.500 punti.



La somma dei due punteggi ha quindi fatto guadagnare il secondo posto alla Squadra allenata da Emanuela Maccarani, con il complessivo di 35.500, a poco più di un punto dalla Bulgaria, oro con 36.550. Bronzo invece per l'Ucraina a quota 35.100. A seguire l'Azerbaijan (34.700 punti), la Bielorussia (33.450), l'Uzbekistan (31.050), la Spagna (30.800), l'Ungheria (28.900), il Canada (27.600) ed il Kazakistan (23.350).



Tra le individualiste, invece, Alessia Russo ha terminato il concorso generale in 22esima posizione con il totale sui quattro attrezzi di 58.600 punti. Veronica Bertolini chiude in 26esima posizione. La regina della World Cup di Baku è invece la russa Arina Averina con il complessivo di 71.250 punti, seguita dalla connazionale Alexandra Soldatova con 70.800 punti. Bronzo per la bulgara Neviana Vladinova, a quota 68.400.