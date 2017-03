Utero in affitto sì ma anziani no: giudice toglie figlia ai genitori-nonni

In Italia ci sono giudici che sentenziano che non è necessario un legame genetico tra il minore ed il "padre" riconoscendo quindi la genitorialità di due uomini che sono ricorsi alla pratica dell'utero in affitto. Ed altri che dichiarano invece adottabile una bambina sottratta ai legittimi genitori per un errore giudiziario e per un pregiudizio sull'età.

Lascia esterrefatti la decisione della Corte d'Appello di Torino che ha confermato lo stato di adottabilità di una bambina sottratta 6 anni fa ai suoi genitori quando aveva poche settimane di vita, per un errore giudiziario e per l'evidente pregiudizio che marito e moglie fossero troppo anziani per poter accudire la piccola, come stabilì la Cassazione a giugno 2016.



La bambina fu presa dai servizi sociali dopo una denuncia per abbandono effettuata da alcuni vicini di casa della coppia di Casale Monferrato. All'epoca i "genitori-nonni" come furono ribattezzati dalla stampa avevano 69 e 57 anni. La bambina, come dimostrato a seguito di tutto l'iter processuale, fu lasciata sola in macchina, nel seggiolone, per non più di 7 minuti, "il tempo di scaldarle il latte" come ha più volte spiegato il padre Luigi Deambrosis, precisando: "Andavamo e venivamo tra l'auto e l'appartamento, la tenevamo costantemente d'occhio".



Nel 2013, però, la bambina era stata dichiarata adottabile. I due coniugi, che ora hanno 75 anni e 63 anni, dopo la decisione della Cassazione hanno però sperato di poter finalmente tornare a vivere con la loro figlia. Invece, oggi i giudici hanno respinto il ricorso presentato dalla coppia. Per la Corte d'Appello di Torino la bambina deve restare con la famiglia adottiva perché, anche se a causa di un errore giudiziario, "ormai l'abbandono fa parte della sua storia, anche senza che la coppia ne abbia colpa".



In sostanza, nonostante la legge non prevede limiti "per chi intende generare un figlio" come ha chiarito la Cassazione, a causa di un pregiudizio, quello sull'età, è stato impedito ad un uomo ed una donna di essere genitori. Ed ad una bambina di venire cresciuta da chi l'ha concepita.



Tutto questo mentre altri giudici trovano sempre più normale, invece, sentenziare che non è necessario un legame genetico tra i minori e il padre, riconoscendo quindi la genitorialità di due uomini che sono ricorsi alla pratica dell'utero in affitto all'estero (vietata in Italia) per portarsi a casa un bambino.