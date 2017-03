Firenze: Tribunale trascrive per la prima volta adozione a coppia gay

Per la prima volta in Italia un Tribunale, quello dei minori di Firenze, ha riconosciuto l'adozione di due bambini avvenuta all'estero da una coppia gay. I due fratellini non hanno alcun legame biologico con nessuno dei due padri, ma la trascrizione dell'adozione li fa diventare figli di entrambi.

I due uomini, italiani ma da tempo residenti nel Regno Unito, si sono infatti rivolti all'Avvocatura per i diritti Lgbti - Rete Lenford per ottenere in Italia la trascrizione dei provvedimenti emessi dalla Corte britannica e veder riconosciuto anche nel nostro Paese il medesimo status di genitori adottivi nonché la cittadinanza italiana per i figli.



I due fratellini non hanno alcun legame biologico con nessuno dei due padri, ma la trascrizione dell'adozione li fa diventare figli di entrambi.



Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto"l'interesse superiore del minore" a conservare lo status di figlio, evidenziando che in caso contrario si sarebbe determinata una "incertezza giuridica" che avrebbe pregiudicato l'identità personale dei bambini.



La trascrizione è avvenuta in base all'articolo 36 comma 4 della legge n. 184/83 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) che preve la validità di una adozione avvenuta in Paese straniero da parte di cittadini italiani purché dimostrino di avervi soggiornato continuativamente e di avervi la residenza da almeno due anni, e se conforme ai principi della Convezione dell'Aja del 29 maggio 1993.



"Non può quindi riguardare cittadini che risiedano in Italia", specifica l'avvocato che ha seguito la coppia adottiva. La norma in questione, infatti, si differenzia dalla disciplina che riguarda l'adozione internazionale da parte di cittadini italiani che risiedono nel nostro Paese e da quella prevista dal diritto internazionale privato che impone il riconoscimento automatico di provvedimenti stranieri che riguardano genitori adottivi stranieri e minori stranieri o non in stato di abbandono.