No Tap: Bellanova votata perché contro gasdotto, ora si dimetta. Petizione

Il Comitato No Tap ricorda che il viceministro allo Sviluppo economico Teresa Bellanova si era "dichiarata contraria all'attuale progetto Tap". Per questo, i No Tap chiedono attraverso una petizione le sue dimissioni.

"L'onorevole Teresa Bellanova è un'esperta della dittatura del 'non c'è tempo', della limitazione dello spazio di discussione, dell'urgenza che opprime la ragione", denuncia su Facebook a il Comitato No Tap, che protesta contro l'apertura del cantiere del gasdotto.



"La sottomissione cieca al potere le ha consentito una veloce carriera politica che le ha fatto dimenticare persino che, nel 2013, si era dichiarata contraria all'attuale progetto Tap. - ricorda - Ora che da ex-sindacalista è diventata viceministro allo Sviluppo economico ha voltato le spalle al territorio che l'ha eletta, ha tradito la fiducia dei salentini, ha sfruttato la terra natale sacrificandola all'ambizione personale".



"Per questo motivo crediamo che se esiste un'urgenza reale è quella delle sue dimissioni! Invitiamo tutti i cittadini No Tap a firmare questa petizione perché il tradimento del popolo salentino è ormai evidente e chi ha questa responsabilità deve dimmetersi", chiariscono quindi dal Comitato.

