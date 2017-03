Comitato No Tap: Emiliano ritiri autorizzazioni fitosanitarie

Il Comitato No Tap si scaglia contro il governatore della Puglia Michele Emiliano, bollando come ridicolo il ricorso che la Regione si appresta a fare. Gli attivisti contro il gasdotto chiedono invece ad Emiliano di ritirare le autorizzazioni fitosanitarie "per evitare la mattanza di ulivi e persone".

Anche se il governatore della Puglia assicura che si sta coordiando con i Comuni salentini per proseguire congiuntamente le azioni legali finalizzate allo spostamento dell'approdo del gasdotto Tap da San Foca a Squinzano, il Comutato No Tap su Facebook sostiene: "Finalmente è palese Michele Emiliano non ha nessuna intensione di fermare il Tap".



"Tap si sta basando su autorizzazioni vecchie per gli espianti, autorizzazioni che riguardano un vecchio progetto del 2015, a febbraio di quest'anno Tap ne ha presentato uno nuovo che si sta ancora valutando. - ricorda - Basterebbe che Emiliano facesse ritirare le autorizzazioni fitosanitarie per evitare la mattanza di ulivi e persone, ma ad Emiliano interessa che Tap riceva i finanziamenti, che la popolazione, si faccia pure manganellare e malmenare".



"Per lui l'opera è strategica e va fatta e ci prende in giro alla grande. - viene quindi denunciato dal Comitato No Tap - È strategica anche se non rispetta i diritti umani, anche se non porta benefici in nessuna delle terre che attraversa, forse al PD si. Tap non ha un progetto fattibile".



"Tap è inutile - viene spiegato - perché non ci fa staccare dal gas russo ma ne porta altro, proveniente sempre dalla Russia attraverso l'Azerbaijan. Ma forse la speculazione finanziaria che c'è dietro al Tap conviene anche ad Emiliano?".



"Governatore non è tardi, questa mattina ritiri immediatamente il fitosanitario 2015 eviti questa inutile mattanza di ulivi e soprattutto di cittadini. - viene quindi chiesto dal Comitato No Tap - Ieri senza senso sono stati caricati ragazzi delle superiori e i sindaci mentre lei era tranquillo a farsi propaganda. L'altra storia che rasenta il ridicolo è il ricorso che la Regione si appresta a fare, senza sospensiva, con un giudizio che arriverà tra qualche anno, utile come il Tap, a lavare la faccia al Presidente della Regione e ai suoi uffici. Passi una buona vita di vergogna per aver voltato la faccia ai suoi corregionali".