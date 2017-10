Fusione nucleare: 60 milioni in legge bilancio per super laboratorio Dtt

Cristina Bargero del PD sui fondi stanziati neella manovra per lo sviluppo della fusione nucleare.

"I 60 milioni milioni di euro inseriti nella manovra economica per la realizzazione del super-laboratorio Dtt (Divertor Test Tokamak) sono un ottimo risultato che permetterà di realizzare tecnologie di frontiera al servizio della fusione nucleare", dichiara in una nota la deputata piemontese del PD, Cristina Bargero.

"Il Dtt è un importante e innovativo progetto di produzione di energia pulita - assicura la parlamentare - e sosteniamo insieme al presidente della Regione Piemonte Chiamparino la candidatura di Casal Monferrato come sito di insediamento del progetto". "Auspico che il governo ponga in essere tutte le misure necessarie affinché venga sviluppato al più presto un progetto così dinamico e innovativo che permetterà una grande crescita economica, tecnologica e sociale non solo al Piemonte ma a tutta l'Italia", conclude l'esponente dem.