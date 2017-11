Torricella: rubano elettrodomestici in abitazione estiva, 2 arresti

Sventato furto a Torricella.

"I Carabinieri della Stazione di Torricella hanno arrestato, in flagranza del reato di furto aggravato in concorso, un 39enne, pregiudicato, ed un 20enne, incensurato, entrambi del posto. I militari, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati a prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, con il fine di porre in essere una mirata azione di contrasto e di prevenzione al fenomeno dei furti e danneggiamenti all'interno delle abitazioni ubicate nella marina, nel transitare in località Torre Ovo, notavano i due soggetti a bordo di un furgone mentre trasportavano alcuni elettrodomestici" viene riferito in una nota dell'Arma.



"Immediatamente fermati e sottoposti a controllo i militari accertavano che gli oggetti trasportati erano stati poco prima asportati dall'interno dell'abitazione estiva di un torricellese al quale - informa infine la Benemerita -, previo riconoscimento e formalizzazione della denuncia, veniva subito restituita la refurtiva. I due soggetti, dopo le formalità di rito, venivano tratti in arresto per furto aggravato in concorso e come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo jonico, condotti presso le rispettive abitazioni per essere sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria."