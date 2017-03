Torino: furto in sala scommesse entrando dal tetto, arrestato ladro acrobata

Arrestati due ladri atleti a Torino.

"Hanno rovinato una notte romantica a due fidanzati che erano stesi sul letto ad ammirare le stelle attraverso un lucernaio - viene diffuso in un comunicato dai Carabinieri -, quando hanno visto un fascio di luce e delle persone incappucciate camminare sul tetto."



"La prima reazione è stata quella di chiamare il 112 per segnalare l'avvistamento notturno. - sottolinea inoltre la Benemerita - In pochi minuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono arrivati sul posto e hanno sorpreso in strada un uomo che correva con uno zaino in mano. E' accaduto Venerdì scorso, alle 3, in Via Di Nanni 102" a Torino.



L'Arma descrive dunque: "Il furto era avvenuto poco prima, quando la banda degli acrobati si è calata dal lucernaio in una sala scommesse di Via Di Nanni e ha forzato e svuotato 11 slot machine, per un totale di oltre 4mila euro."



"Gli atleti del furto sono quindi risaliti sul tetto per poi scappare aggrappandosi alle grondaie e sui tubi del gas. Un romeno di 39 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato per furto. Il bottino è stato recuperato. I suoi complici sono riusciti a fuggire. Le indagini proseguono per stabilire se la banda sia responsabile di altri furti. Si ritiene che l'arrestato faccia parte di un gruppo di ladri seriali che colpisce nelle abitazioni e nei negozi di Torino e provincia" diffondono in conclusione i militari.