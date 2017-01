Taranto: ruba auto, fugge nel traffico e si schianta contro bus

"I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taranto, hanno tratto in arresto per furto aggravato un 44enne tarantino. L'uomo, dopo aver asportato un'autovettura in via Oberdan, veniva intercettato dai militari i quali si ponevano al suo inseguimento" si illustra in un comunicato dall'Arma.



I Carabinieri segnalano dunque: "Il 44enne, per guadagnare la fuga, eseguiva una serie di manovre pericolose andando a schiantarsi contro un bus e un'autovettura fortunatamente senza provocare feriti. Una volta rimasto incagliato nel traffico, il malvivente abbandonava l'auto e continuava la fuga a piedi."



La Benemerita continua: "L'intervento di altri due equipaggi della Radiomobile, fatti immediatamente convergere in zona, non dava scampo al fuggitivo che veniva raggiunto all'interno dell'androne di un condominio dove veniva bloccato."



I militari espongono in ultimo: "Il 44enne condotto in caserma, al termine delle incombenze di rito, veniva dichiarato in arresto e su disposizione dell'autorità giudiziaria, veniva tradotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari."