Taranto: evade dai domiciliari per andare a rubare all'ipermercato

"I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato in flagranza di evasione una 33enne residente in provincia di Matera e di fatto domiciliata a Taranto. I militari, nel corso di un servizio di perlustrazione e controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Taranto, si portavano presso un ipermercato del posto dove, poco prima, personale della sicurezza interna aveva bloccato la 33enne mentre veniva sorpresa a rubare alcuni generi alimentari" informa in un comunicato l'Arma.



Dai Carabinieri viene spiegato in conclusione: "Gli operanti, giunti sul posto, accertavano che la donna, nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari, senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria, si era allontanata dal luogo di detenzione per recarsi nell'ipermercato a commettere il furto. La 33enne, condotta in caserma, al termine degli accertamenti di rito, veniva arrestata per evasione e denunciata per furto e, su disposizione del pm di turno, tradotta presso la propria abitazione per essere risottoposta agli arresti domiciliari."