Taormina: arrestata banda catanese dedita ai furti in appartamento

"I militari della stazione Carabinieri di Graniti, unitamente a personale della Stazione di Giardini Naxos, della dipendente Aliquota Radiomobile e del Nucleo Operativo hanno arrestato quattro cittadini catanesi, già con precedenti di polizia, per tentato furto aggravato in concorso in flagranza di reato all'interno di una abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. I quattro soggetti arrestati, di 25, 41, 43 e 49 anni, in trasferta nella frazione Trappitello del Comune di Taormina, si erano introdotti all'interno di una palazzina e dopo aver scardinato il portone d'ingresso con un grosso cacciavite si accingevano ad entrare all'interno dell'abitazione; ma la proprietaria che si trovava all'interno si era accorta degli strani rumori che pervenivano dall'ingresso della sua casa e ha dato l'allarme" fanno sapere in una nota dall'Arma.



"I 4 malviventi a quel punto hanno tentato la fuga provando a far perdere le proprie tracce e saliti a bordo della loro macchina presa a noleggio si accingevano a superare la barriera in autostrada e raggiungere Catania. Ma ad attenderli vi erano i militari dell'Arma in più pattuglie che chiudendo ogni via di fuga - rende noto infine la Benemerita -, al termine di un breve inseguimento, traevano i 4 soggetti in arresto con la pesante accusa di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale sempre in concorso tra di loro. Dopo la regolare denuncia da parte della vittima i militari procedevano al sequestro degli arnesi atti allo scasso dei 4 telefoni cellulari e della vettura presa a noleggio ed utilizzata per compiere il reato. Arrestati, espletate formalità di rito, venivano trattenuti presso le camere di sicurezza della Stazione di Giardini Naxos, Taormina e Messina Sud in attesa del giudizio di convalida innanzi alla competente Autorità Giudiziaria di Messina, nel corso del quale in data odierna venivano sottoposti agli arresti domiciliari."