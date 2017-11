Statte: 19enne ruba borsello dentro un'auto, arrestato

Arrestato un 19enne per furto aggravato.

"I Carabinieri della Stazione di Statte (Taranto) hanno tratto in arresto per furto aggravato, un 19enne, del posto, con precedenti di polizia. Il giovane, approfittando dell'assenza del proprietario, si era impossessato di un borsello, contenete documenti vari, bancomat/carte di credito e 100 euro in contante, custodito all'interno di un'auto parcheggiata in via Cannella di Statte" rivela in un comunicato l'Arma.



"La vittima, che nel frattempo stava consumando un caffè in un bar sito nei pressi dell'auto, resosi subito conto del furto patito, allertava i Carabinieri che, impegnati in un servizio preventivo, finalizzato a prevenire i reati predatori in quel comune, giungevano immediatamente sul posto" prosegue la Benemerita.



"Gli operanti, acquisite le prime informazioni e ascoltati alcuni testimoni, riuscivano ad identificare l'autore e, a seguito di serrate e tempestive ricerche, lo intercettavano e bloccavano mentre si trovava ancora nei pressi. Sottoposto a perquisizione personale, il 19enne veniva trovato ancora in possesso della refurtiva che veniva restituita alla vittima. Il 19enne, accompagnato in caserma, al termine delle incombenze di rito, è stato tratto in arresto per furto aggravato e, su disposizione del pm di turno, tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto" proseguono infine i Carabinieri.