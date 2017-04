Santa Marinella: rubava materiale cinematografico d'epoca, denunciato 27enne

Denunciato un 27enne che, assunto come volontario, rubava materiale cinematografico d'epoca per rivenderlo.

"Nella giornata dell'11 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno denunciato in stato di libertà un 27enne romano per furto aggravato. L'operazione è scaturita dall'attività investigativa avviata dai Carabinieri della Stazione di Santa Marinella a seguito della denuncia di furto presentata dal responsabile di una locale associazione culturale, il quale aveva denunciato la sparizione, avvenuta nel mese di marzo, di copioso materiale cinematografico d'epoca - locandine di film, riviste e libri - custodito dalla stessa associazione" viene spiegato in un comunicato dall'Arma.



"Sulla base degli elementi forniti dal denunciante, i Carabinieri hanno avviato una serrata attività di indagine che ha consentito di individuare l'autore del furto, il quale, approfittando dell'attività di volontariato svolta all'interno della citata associazione, aveva rubato il materiale cinematografico d'epoca con l'intento di rivenderlo e guadagnare illecitamente del denaro" prosegue la Benemerita.



I militi espongono in ultimo: "Messo davanti all'evidenza, il 27enne ha confessato il gesto, riferendo però di aver già rivenduto tutta la refurtiva. Così i militari hanno eseguito una mirata attività di ricerca che ha consentito di rintracciate tutti gli acquirenti del materiale asportato che, ignari del fatto che quanto da loro acquistato provenisse da un furto, hanno provveduto immediatamente a restituire gli oggetti in loro possesso. I Carabinieri, al termine dell'attività, hanno rinvenuto e restituito tutta la refurtiva, per un valore di circa 4.000 euro."