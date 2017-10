Rubate reliquie con sangue di Papa Wojtyla dal santuario Montecastello

Rubate da dietro l'altare maggiore del santuario Montecastello a Tignale le reliquie con il sangue di San Giovanni Paolo II ed i frammenti ossei del beato Jerzy Popieluszko.

Si fingono turisti e rubano le reliquie con il sangue di San Giovanni Paolo II ed i frammenti ossei del beato Jerzy Popieluszko, conservati presso il santuario Montecastello a Tignale, sulla sponda bresciana del Lago di Garda.

La reliquia di Papa Wojtyla, così come quelle Jerzy Popieluszko, si trovavano custodite nella Casa Santa dietro all'altare maggiore.

A dare l'allarme il custode del santuario, ma solo il giorno successivo.

Le reliquie erano state donate al santuario nel 2014 dal cardinale di Cracovia Stanislao Dziwisz in occasione di un pellegrinaggio parrocchiale.

Tra le ipotesi la possibilità di un furto su commissione, con don Giuseppe Mattanza, parroco di Tignale, che non esclude "qualche aggancio con la realtà locale". Ribati anche sei calici e due pissidi, tanto che il parroco chiede ai ladri di restituire almeno le reliquie del santo e del beato visto che è praticamente impossibile trovare acquirenti per oggetti del genere.