Roma: rubano in auto dei turisti, 4 fermi tra cui una minorenne

Scoperti 4 ladri di valigie a Roma.

"Colpivano le auto parcheggiate dei turisti, in particolare quelle con targa straniera. Nel corso di alcuni controlli, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno notato i quattro in azione sul lungotevere a Ripa e li hanno arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso" viene spiegato in una nota dall'Arma.

I Carabinieri fanno dunque sapere: "In manette sono finiti 3 nomadi, un uomo di 37 anni, una donna di 39 e una di 16 anni, con precedenti specifici, e un romano incensurato di 19 anni."

"Utilizzando una chiave inglese, hanno infranto il finestrino di una vettura ed hanno asportato una borsa contenente un cellulare ed un paio di occhiali, di proprietà di un turista della Repubblica Ceca. I Carabinieri, in transito, li hanno notati e bloccati" prosegue la Benemerita.

"I 4 sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo, tranne la minorenne che è stata condotta presso un centro di prima accoglienza per minori, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari" riportano infine i militari.