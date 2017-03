Roma: rubano energia elettrica in casa occupata, 2 arresti

Arrestata una coppia per furto di energia elettrica.

"I Carabinieri della Stazione Roma Quadraro hanno arrestato una donna romana e il suo compagno di nazionalità siriana, entrambi 39enni, per furto di energia elettrica. - viene riferito in una nota - L'elettricità sottratta illecitamente alimentava l'intero appartamento, situato al piano terra, da tempo occupato abusivamente, ubicato nel cuore del quartiere Centocelle".



"Ai Carabinieri, dopo la segnalazione giunta da alcuni cittadini, è bastato seguire i due pericolosi cavi 'volanti' che fuoriuscivano da una cabina elettrica pubblica posizionata in strada, per arrivare a scoprire l'allaccio abusivo, appurando che le due estremità dei cavi bypassavano il contatore dell'alloggio che ovviamente non conteggiava i consumi. - si spiega - L'intervento dei tecnici specializzati dell'Acea ha certificato la manomissione dei sigilli della cabina ed ha provveduto alla messa in sicurezza degli impianti mentre i due arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo".